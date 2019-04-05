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Adıyaman Sincik'te başkanlık el değiştirdi

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 00:42 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz sonucu değiştirdi. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut, yapılan itiraz sonucunda, seçimi 48 oy farkla kazandı.

Adıyaman Sincik'te başkanlık el değiştirdi

31 Mart yerel seçimlerde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yapılan seçimlerde bağımsız aday Mehmet Buz, seçimi 1051 oy ile kazandı. En yakın rakibi AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut ise 1041 oy alarak seçimi 10 oy farkla kaybetti.

AK Parti, Sincik İlçe Seçim Kuruluna, bağımsız adayın mühür kısmının altında kalan boşluğa basılan ''evet'' mührünün bağımsız adaya sayılamayacağı gerekçesiyle itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Bunun üzerine AK Parti, Adıyaman İl Seçim Kuruluna başvurdu. İl Seçim Kurulu, oyları bugün yeniden saydı. Pusulalarda, mührün olması gereken yerin dışında olan 58 oy tespit edildi. Bu oylar geçersiz sayıldı.

Yeniden sayım sonucunda, 1051 oy alan bağımsız aday Mehmet Buz'un oyu 993'e düştü. AK Parti'nin oyları 1041'de kalınca, AK Parti adayı Mehmet Korkut 10 oy ile kaybettiği seçimi 48 oy farkla kazandı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincik ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedildiğini, bunun üzerine İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını hatırlattı.

İl Seçim Kurulunca tüm sandıkların tekrar sayılmasına karar verildiğini ifade eden Alkayış, "Sincik ilçesinde Bağımsız aday Mehmet Buz'un 58 oyu geçersiz sayıldı. AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut 48 oy farkla belediye başkanı oldu. Bu durumda AK Parti Belediye Başkan Adayı Korkut 1041 oy, bağımsız aday Mehmet Buz ise 993 oy aldı." dedi.

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