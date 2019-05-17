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Adıyaman Suvarlı belediye başkanının mazbatası iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde 31 Mart 2019 seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Mikail Ağır'ın mazbatası iptal edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde belediye başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydında bulunan suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar verildi.

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin Suvarlı Belde Belediye Başkan adayı Mikail Ağır 880 oy, AK Parti adayı Memet Korkmaz 769 oy, MHP adayı Mustafa Sarıgül ise 29 oy aldı.

İYİ Parti adayı Mikail Ağır, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alırken, AK Parti adayı Memet Korkmaz, önce İlçe Seçim Kurulu ardından YSK'ye, Ağır'ın seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren YSK, Mikail Ağır'ın belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının, adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.

Mikail Ağır'ın Araban Asliye Ceza Mahkemesi'nin "24.03.2016 tarihli ve 2016/20 esas, 2016/41 karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı kanunun 125/1 ve 51. maddeleri uyarınca 1 yıl 2 ay hapis cezası aldığı, kararın 30.03.2016 tarihinde kesinleştiğinin belirtildiği kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla Mikail Ağır'ın, yasal dayanağı olan 2972 sayılı kanunun 31 ve 36. maddelerinin yollamada bulunduğu 2839 sayılı kanunun 11. maddesinde belirtilen seçilme yeterliliği şartını taşımadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimde Adıyaman ili Besni ilçesi Suvarlı Beldesi Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydında bulunan suçtan dolayı mazbatanın iptaline karar verilmiştir."

YSK'nin bu kararının ardından belediye başkanının nasıl belirleneceğiyle ilgili nihai karar vermesi bekleniyor.

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31 mart seçimleri Adıyaman Mazbata Suvarlı Beldesi

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