HABER

Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor. Adıyaman'da sabahtan bu yana etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Adıyaman Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Gaziantep'te de sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Yediemine çekilen araçlar çürümeye terk edildiYediemine çekilen araçlar çürümeye terk edildi
Hudut kapılarında görevli pasaport polislerinin kıyafeti değiştiHudut kapılarında görevli pasaport polislerinin kıyafeti değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gaziantep iptal sis uçak seferi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Cezaevinden çıktı! Eşiyle evlenen arkadaşını öldürdü

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Okula giren hırsız, dışarıdan görünmemek için emekleyerek üst kata çıktı

Okuldaki rezillik böyle görüntülendi

Canlı yem bulmakta zorlanıyordu! Şimdi tüm Türkiye'ye gönderiyor

Hedefimiz insanlara yedirmek

Adana'da kartpostallık manzara

Rüya gibi manzara!

TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

İstanbul'da makas terörü kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.