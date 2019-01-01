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Adıyaman ve Kahta'da yeni yıl bebekleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:06 | Son Güncelleme

ADIYAMAN ve Kahta ilçelerinde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Adıyaman ve Kahta'da yeni yıl bebekleri

Mahir ALAN-Haci BOZKURT/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN ve Kahta ilçelerinde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.
2019'un ilk dakikalarında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek yerleşkesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2 yıllık evli hemşire Nurşen Bakır ve Anestezi Uzmanı Deniz Bakır'ın ilk olan çocukları dünyaya geldi. 3 kilo 500 gram dünyaya gelen bebeğe Ali Asaf Bakır ismi verildi. Sezaryenle doğum yapan Nurşen Bakır, doğumun ardından servise getirildi. Anne Nurşen Bakır, çok mutlu olduğunu söyledi. Eşinin ameliyatına giren baba Deniz Bakır ise mutlu olduğunu ve baba olmanın duygusunun farklı olduğunu söyledi.
Aynı dakikalarda ise Kahta ilçesi Devlet Hastanesi'nde yılın ilk bebeği Duru bebek oldu. Medine ve Osman Tünçmen çifti yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen 4'üncü çocuklarına Duru ismini koydu. Baba Osman Tünçmen mutlu olduklarını ve bebeklerinin sağlıklı olduğunu söyledi.

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Adıyaman ve Kahta'da yeni yıl bebekleriAdıyaman ve Kahta'da yeni yıl bebekleriAdıyaman ve Kahta'da yeni yıl bebekleriAdıyaman ve Kahta'da yeni yıl bebekleri

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