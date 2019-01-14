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Adıyaman ve Malatya için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 22:43 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Malatya için kuvvetli yağış uyarısı

Adıyaman ve Malatya çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-80 kilogram/metrekare), Malatya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (30-60 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.

Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Malatya'nın güneyindeki yüksek ilçelerde ise yoğun kar yağışı (30-60 santimetre) olacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Adıyaman kuvvetli yağış Malatya Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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