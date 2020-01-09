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  4. Adıyaman ve Malatya'da 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman ve Malatya'da 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Malatya'da 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

ADIYAMAN/MALATYA (AA) - Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 32 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu Sincik ilçesinde 2 köy ve 5 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, dozer, greyder, kepçenin de aralarında bulunduğu 36 araçla 20 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Battalgazi, Yazıhan ve Doğanyol'da 2'şer ile Akçadağ'da 5, Hekimhan'da 1, Pütürge'de 13 olmak üzere toplam 25 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 612 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ulaşım yol

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