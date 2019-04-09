HABER

Adıyaman ve Malatya'da sağanak ile dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 23:42 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Malatya'da sağanak ile dolu

ADIYAMAN/MALATYA (AA) - Adıyaman ve Malatya'da sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar saçak altlarına, otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini beklerken, bazı iş yeri sahipleri de ellerindeki fırçalarla dükkanlarına su girmesini engellemeye çalıştı.

Eğriçay köprüsü üzerinde yağıştan dolayı araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken çok sayıda evin bahçesini su bastı.

Yolda mahsur kalan bazı araçlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Polis ekipleri ise yolda herhangi bir kaza olmaması için önlem aldı.

- Malatya

Malatya'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent genelinde etkili olan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı.

Vatandaşlar otobüs durakları ve dükkanların saçaklarının altında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yolda biriken su nedeniyle, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Adıyaman ve Malatya ile çevreleri için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Avcılar'da polis minik öğrencilere oyuncak hediye ettiAvcılar'da polis minik öğrencilere oyuncak hediye etti
İhracatın yıldızları ödüllendirildiİhracatın yıldızları ödüllendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman dolu Malatya sağanak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.