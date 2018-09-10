"2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında Adıyaman'da 1 ton dondurma dağıtıldı.
Festivalin 42. durağı olan Adıyaman'da, Valilik binası önünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 1 ton dondurma vatandaşlara ikram edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının kentin marka değeri en yüksek ürünlerinden olan dondurmayı sponsor markalarla birlikte vitrine çıkarmak olduğunu dile getirdi.
Dondurmanın tadına bakan Yasemin Yıldız, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
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