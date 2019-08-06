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Adıyaman'da 10 hektar ormanlık alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Adıyaman'da 10 hektar ormanlık alan yandı

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Meydan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve köylülerin de müdahalede bulunduğu orman yangını, iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Adıyaman'da 10 hektar ormanlık alan yandıAdıyaman'da 10 hektar ormanlık alan yandı

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