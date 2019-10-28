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Adıyaman'da 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 11 kaçak göçmen yakalandı.

Adıyaman'da 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 11 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili Suriye uyruklu 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, asayiş uygulaması yaptıkları Cankara köyü yol ayrımında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Kontrollerde araç içindeki Bangladeş uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan Suriye uyruklu 1 organizatör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

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