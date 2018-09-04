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Adıyaman'da 12 kişilik işe 1685 başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'nde temizlik personeli olarak 12 kişinin istihdam edileceği işe, 1685 başvuru yapıldı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'nde temizlik personeli olarak 12 kişinin istihdam edileceği işe, 1685 başvuru yapıldı. Yoğun başvuru üzerine işe alınacaklar, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. KYK bünyesinde, temizlik personeli olarak 12 kişinin istihdam edileceği işe, 1685 başvuru oldu. Başvurunun fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter huzurunda, kurayla belirlenmesine karar verildi. Kurumun toplantı salonunda düzenlenen kurayla istihdam edilecek 12 kişi belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar, büyük sevinç yaşarken, çıkmayanlar ise üzüldü. KYK İl Müdürü Sami Köroğlu, "Devlet kurumlarının personel ihtiyacı sürekli işçi kadroları ile gerçekleşecek. Temizlik gibi alanlarda da başvuruların noter tespitinden sonra sözlü sınava alınması sağlanacak. Güvenlik personeli alımları ise KPSS puanları ile alındıktan sonra bunun belli bir oranını sözlü sınava tabi tutulması ile ihtiyaçlar giderilecektir. Çok fazla talep söz konusu oldu. Bugün buradaki misafirlerimize, meslektaşlarımıza katkısı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

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