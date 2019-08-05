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Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 00:04 | Son Güncelleme

Yol kenarında cesedi bulunan çocuğu öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Adıyaman'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğu öldürdüğünü itiraf eden zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında oturan Salihe ve Sadık Çelik çiftinin en küçük çocuğu Hüseyin Nasrullah Çelik'i (13) öldürdüğü iddiasıyla Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yakalanan A.M.Ç'nin ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hüseyin Nasrullah Çelik, 2 Ağustos'ta Adıyaman merkeze bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında yol kenarında ölü bulunmuş, katil zanlısı A.M.Ç. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yakalanmıştı.

Şüpheli, Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra Boğazkaya köyü yakınlarında yol kenarına attığını itiraf etmişti.

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