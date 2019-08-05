Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

Adıyaman'da, 2 Ağustos'ta cesedi bulunan Hüseyin Nasrullah Çelik'in anne ve babasının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş, 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.

Mimar Sinan Parkı önünde toplanan grup, Demokrasi Parkı önüne kadar "İdam istiyoruz" şeklinde slogan atarak yürüdü.

Burada toplanan grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, 2 Ağustos'ta, Adıyaman'ı ve tüm duyarlı insanları yasa boğan çok acı bir olay yaşadıklarını belirtti.

Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere savunmasız görünen her insana karşı işlenen suçlar ve hak gasplarının, her geçen gün artarak devam ettiğine dikkati çeken Beyazkaya, şunları kaydetti:

"Bu tip cinayetlerin birden çok gerekçesi vardır. Meselenin, psikolojik, sosyolojik, ekonomik, siyasi ve hukuki boyutu bir basın açıklamasına sığmayacak mahiyettedir. Başta çocuk tacizleri ve cinayetleri olmak üzere savunmasız görülen tüm gruplara karşı işlenen suçları önleyecek gerekli ve yeterli tedbirlerin henüz alınmamış olması toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. Bu mesele, sadece Adıyaman'ı değil insanlığın ortak vicdanını kanatan ve insanım diyen herkesi ilgilendiren bir meseledir."