HABER

Adıyaman'da 15 Temmuz etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:49 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde hain darbe girişimi kınandı, şehit olanlar anıldı.

Adıyaman'da 15 Temmuz etkinliği

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- 15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde hain darbe girişimi kınandı, şehit olanlar anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kortej yürüyüşü ile başladı. Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başlayan yürüyüşe Vali Aykut Pekmez’in yanı sıra, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehteran eşliğinde başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ile Gölbaşı Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi'ne gelen kalabalık, buradan Valilik önünde bulunan boş alanda toplandı.
Valilik önünde kurulan platformda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz darbe girişimindeki görüntüler izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile burada toplanan halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sanatçıların seslendirdiği ilahiler ile devam eden program gecenin ilerleyen saatlerinde okunacak sela ile son bulacak.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da 15 Temmuz etkinliğiAdıyaman'da 15 Temmuz etkinliğiAdıyaman'da 15 Temmuz etkinliğiAdıyaman'da 15 Temmuz etkinliği

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Mersin, '15 Temmuz'da tek yürek olduMersin, '15 Temmuz'da tek yürek oldu
Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (2)Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.