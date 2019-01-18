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Adıyaman'da, 154 bin öğrenci karne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde 154 bin öğrenci karnesini aldı.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde 154 bin öğrenci karnesini aldı. Demokrasi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Karne dağıtımı töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kent genelinde 154 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, Başarılı bir eğitim yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin bir mutluluk içerisinde okula gelip gittiklerini görüyor ve çalışmayı kendilerine şiar edinmelerinden mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin bu 15 günlük süre zarfında iyi dinlenerek moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini ve tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, kendilerine başarılar diliyorum dedi. Alagöz, karnesini dağıttığı öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

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