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Adıyaman'da 2 aileden 6 kişi sobadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde farklı mahallelerde yaşayan 2 aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde farklı mahallelerde yaşayan 2 aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 1'i çocuk 6 kişi hastanede tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde yaşayan Türkan ailesi sabah uyandıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile sağlık ekiplerini aradı. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini düşünen ekipler anne Abide (40) ile çocukları Özlem (19), Sümeyye (17), Emrullah Türkan'ı (2) ambulansa Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aynı saatlerde Hürriyet Mahallesi'nde ise Halime Ortak ve eşi Kader Ortak da zehirlenme belirtisi ile yardım istediği sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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