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Adıyaman'da 2 ton sodyum klorat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 18:56 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 2 ton sodyum klorat ele geçirildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 2 ton sodyum klorat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kömür beldesi kırsalında bulunan mermer ocaklarına düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 2 ton sodyum klorat ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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