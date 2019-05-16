Adıyaman’da 26 engelli, bir günlük asker oldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 26 engelli bir günlük temsili askerlik yaptı ve yemin ederek terhis oldu.

Adıyaman'da yaşayan 26 engellinin temsili askerliği için İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin törenine; İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mücahit Avkıran, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,İl Müdürü Fikret Keleş, engelli askerler ile yakınları katıldı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mücahit Avkıran, engellilerin her Türk evladı gibi bir gün de olsa askerlik vazifesini yerine getirdiğini ve bunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 1 günlük eğitimini tamamlayan 26 engelli, bayrak ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin ettiler. Tören sonunda yemin eden engellilere, terhis belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.

