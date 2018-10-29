Adıyaman'da 29 Ekim coşkusu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Adıyaman'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın makamında tebrikleri kabulüyle başlandı. Adıyaman Hükümet Konağı önünde devam edilen kutlamalarda Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile birlikte halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdürülen törende cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünü kutlayarak, konuşmasına başlayan Vali Nurullah Naci Kalkancı, şunları söyledi:

"Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde öncelikle başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir, resim ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Nurullah Naci Kalkancı, madalya ve sertifikaları ile çeşitli hediyeler verdi. Kutlamalar, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

