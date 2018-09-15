Adıyaman'da 32 Afgan yakalandı

Adıyaman'da Afgan uyruklu 32 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptıkları sırada plakası belirtilmeyen bir minibüsü durdurdu.
Yasa dışı yollarla Adıyaman'a geldikleri anlaşılan 16'sı çocuk 32 Afgan gözaltına alındı.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne götürüldü.
Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme
Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!
ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar
İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum