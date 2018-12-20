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Adıyaman'da 38 ilkokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:53 | Son Güncelleme

Adıyaman Şehit Cem Özgül İlkokulu 1'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Adıyaman Şehit Cem Özgül İlkokulu 1'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yerli Malı Haftası nedeniyle etkinlik düzenlenen okulda öğrenciler; mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine bavşvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 38 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Öğrenciler tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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