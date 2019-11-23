HABER

Adıyaman’da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:36 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da polisin düzenlediği operasyonda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da polisin düzenlediği operasyonda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramalarda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kamyonet sürücüsü Ü.K gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Bayburt’ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildiBayburt’ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi
Yangında ölen hala ve 2 yeğeni toprağa verildiYangında ölen hala ve 2 yeğeni toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes' dedirtti

Yine ortaya çıktılar! Bu kadarına da pes

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

Karar bozuldu! Yeniden gözaltına alındılar

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor!

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor!

Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

2019 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan 326 gün sonra ortaya çıktı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.