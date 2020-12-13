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Adıyaman’da 5 kişi sobadan zehirlendi

13.12.2020 13:46 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Eceler köyünde ikamet eden Songül D., Ümran D., Tuğba D., Hilal D.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Eceler köyünde ikamet eden Songül D., Ümran D., Tuğba D., Hilal D. ve Fatma D., sabah saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden aile bireyleri, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişilik aile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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