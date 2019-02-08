Adıyaman'da 51 köyün yolu kardan kapandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte aralıklara devam eden ve etkisini giderek artıran kar yağışı, merkeze bağlı 17, Çelikhan'a bağlı 14, Gerger'e bağlı 3, Kahta'ya bağlı 2, Sincik'e bağlı 15 olmak üzere toplam 51 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdare ekipleri karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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