Adıyaman'da 5'inci kattan düşen kişi öldü

Adıyaman'da, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin balkonuna çıkan Osman Erdinç (61), dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Erdinç, 112 acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Osman Erdinç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

