HABER

Adıyaman'da, 6 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, İmam Abuzer ve Dursune Çelebi çifti ile 4 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlendi.

Adıyaman'da, 6 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, İmam Abuzer ve Dursune Çelebi çifti ile 4 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlendi. Aile fertleri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Büklüm köyünde meydana geldi. Yakınları telefonla ulaşamadıkları İmam Abuzer ve Dursune Çelebi çiftinin evine gitti. Evde, çift ile çocukları Tuğba, Tuğçe, Zeynep ve Yüsra'yı hareketsiz halde bulan yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve giden ekipler, Çelebi Ailesi'ni ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Çelebi çifti ve çocuklarının tedavisine başlandı.

FOTOĞRAFLI

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildiAdana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
10 bin parça hurdayla tavus kuşu heykeli yaptı10 bin parça hurdayla tavus kuşu heykeli yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.