Adıyaman'da 7 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, durdurulan kamyonda yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi, sürücü Ö.U. tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ile jandarma ekipleri, Kahta- Siverek karayolunda durdurdukları Ö.U. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada kamyonda 7 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, gözaltına alınan sürücü Ö.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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