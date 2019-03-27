HABER

Adıyaman’da 70 öğrenci zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 19:57 | Son Güncelleme

Adıyaman Zeynep Turgut Ortaokulunda okuyan yaklaşık 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre, merkez İmamağa Mahallesinde bulunan Zeynep Turgut Ortaokulunda okuyan yaklaşık 70 öğrenci kaşıntı ve mide bulantısı yaşadı.

Adıyaman Zeynep Turgut Ortaokulunda okuyan yaklaşık 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, merkez İmamağa Mahallesinde bulunan Zeynep Turgut Ortaokulunda okuyan yaklaşık 70 öğrenci kaşıntı ve mide bulantısı yaşadı. Durumu fark eden okul idaresi 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak konuyla alakalı yardım istedi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda öğrenciler tek tek ambulanslara alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öğrencilerin dışarıdan okula getirip yedikleri çileklerden dolayı zehirlendiği öne sürülürken, öğrencilerin zehirlenme nedeninin kesinleşmesi için çalışma başlatıldı.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Erzurum'da hortum, ahır ve samanlığın çatısını uçurduErzurum'da hortum, ahır ve samanlığın çatısını uçurdu
Kütahya'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)Kütahya'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.