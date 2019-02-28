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Adıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 85 bekçi düzenlenen törenle göreve başladı.

Adıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 85 bekçi düzenlenen törenle göreve başladı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, "Bize liyakatli hainler değil, sadakatli çalışan insanlar lazım" dedi.
Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde göreve başlayan bekçiler için tören düzenlendi. Törene, Vali Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile göreve başlayacak bekçiler ve aileleri katıldı. Emniyet Müdürü Metin Alper, suç ve suçlu ile mücadele noktasında bekçilik sisteminin yeniden hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Adıyaman'da da bekçilerimiz yapacakları çalışmalar ile şehrimizin huzur ve asayişini sağlayacaklardır. Mesai arkadaşlarımızdan sadakat bekliyoruz. Bize liyakatli hainler değil, sadakatli çalışan insanlar lazım. Liyakatli hainleri biz 15 Temmuz'da gördük. Sizler inşallah liyakati zaman içerisinde kazanacaksınız, ama sadakat içinizden hiçbir zaman eksik olmayacak" dedi.
Çocukluğunda bekçilerin görev yaptığını ve 25 yıl aradan sonra bekçilerin yeniden göreve başlayacaklarını belirten Vali Aykut Pekmez ise şunları söyledi:
"Göreve başlatacağımız bekçilerimiz gece görev yapacaklar. Kendilerine belli sokakların, mahallelerin sorumluluğu verilecek. İnşallah onlar görev yaptığı süre içerisinde o bölgede yaşayan vatandaşlarımız gece daha rahat, daha huzurlu uyuyacaklar. Tabi bizim sizden beklentimiz, görev yaptığınız mahalledeki ailelerimizle oradaki sakinlerle iyi iletişim kurmanız."
Konuşmaların ardından 33 mahallede görev yapacak 85 bekçiye üniformaları ve tabancaları dağıtıldı.

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Adıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladıAdıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladı

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