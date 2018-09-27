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Adıyaman'da 9 yıl önce bulunan mozaik ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

Perre Antik Kenti'nde 2009'daki kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik mozaik, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ziyaretçileriyle buluştu

Adıyaman'da, Perre Antik Kenti'nde 2009'daki kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik mozaik, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009'daki kazılarda ortaya çıkarılan 155 metrekarelik mozaiğin, 125 metrekaresinin sağlam olduğunu söyledi.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin, mozaik üzerindeki restorasyon ve konservasyon işlemlerini bitirdiklerini dile getiren Alkan, "Bugün mozaikler ziyaretçilerine açıldı. Ziyaretçilerin mutlu olduğunu gözlemledim. Bugünden sonra daha çok ziyaretçiyi bekliyoruz. Restorasyon ve konservasyon işlemleri yaklaşık bir hafta sürdü. İşlemler bittikten sonra da temizleme çalışmaları yapıldı." dedi.

Bulunan mozaiğin Adıyaman'ın turizmine katkı sağlayacağını dile getiren Alkan, "Perre Antik Kenti içerisinde bulunan 155 metrekarelik mozaikten 125 metrekaresi sağlamdır. Tek yapı içerisinde bulunduğu için oldukça önemlidir. Bu da Adıyaman'daki ziyaretçilerine olumlu etki edecektir." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Osman Arslan mozaiğin bulunmasında ve ziyarete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çıkarılan mozaik çok güzel. Bugün gelip ziyaret ettik, fotoğraf çektirdik. Herkesin buraya gelip mozaikleri görmesini isterim." dedi.

Mozaiğin orta sahnesinde, asma dalları yaprakları içerisinde otlayan dağ keçisi ile kuş betimleri yer alıyor. Dış bordürlerde kalp motifi ve üç boyutlu küre figürleri ile sekizgen köşeli geometrik modüller bulunuyor.

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