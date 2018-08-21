Adıyaman'da acemi kasaplar kendilerini yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.
Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde merkez ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.
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