HABER

Adıyaman'da Acil Tıp Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 2 gün sürecek olan 1'inci Acil Tıp Sempozyumu başladı.

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN'da, 2 gün sürecek olan 1'inci Acil Tıp Sempozyumu başladı.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, Profesör Doktor Yüksel Gökel, Başhekim Yardımcısı Doktor Hüseyin Şen, Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Burhan Dost, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Tunç, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hulusi Fırat, öğretim görevlisi İrfan Aydın, uzman doktor Mine Kayacı Yıldız, uzman ooktor Mehmet Kaan Poyraz ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyumda konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, sağlık hizmetleri sunumunda en öncelikli birimi acil olduğunu blirterek, sağlıkta dönüşüm noktasıyla değişen sağlık hizmetleri acil servislerde hem fiziki, hem de işleyişinde ciddi değişikler olduğunu söyledi.

Acil serviste konusunda uzman hekimlerin hizmet verdiğinin altını çizen Doğan, Acil servisler tiraj alanı gibi çalışırken bunun konusunda uzman hekimler tarafından hastaların değerlendirildiği tanı, ilk müdahale ve tedavilerin planlandığı içerisinde bulunan yoğum bakım ünitesi ve cerrahi müdahale alanların olduğu kompleks klinikleri haline dönmüştür. Acil servise başvuran ve getirilen çeşitliği yaş grupları hastalıkların dahili yada cerrahi yada travma kökenli olması yada bazen hastayla beraber hastanın öyküsünü verebilecek kimsenin olmaması bilinci kapalı hasta bir çok farklı durumlar hasta ve hastalıkların yönetmekte ciddi zorluklara sebep olmaktadır. Bu sebeple acil hekimliğinde konusunda uzman her branşın algoritmasına hakim tüm hastalıklara müdahale eden donanımlı hekimlere ihtiyaç doğmuştur dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise atandaşların sağlık hizmeti almak için polikliniğe değil de acile başvurmayı tercih ettiğini ve sempozyumda bu konu konuşulursa sağlık acısından insanların sağlık hizmeti alması daha hayırlı olacağını düşündüğünü söyledi.
Konuşmaların ardından Profesör Doktor Yüksel Gökel, sempozyuma katılanlara acil sağlık hizmeti hakkında bilgi verdi. Sempozyum, 2 gün sürecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı: Liyakata önem verilmezse toplum düzelmezKKTC Yüksek Mahkeme Başkanı: Liyakata önem verilmezse toplum düzelmez
Balıkesir’de ‘Şehit emanetleri’ sergisiBalıkesir’de ‘Şehit emanetleri’ sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İşte Çamlıca Camisi'nde son gelinen durum

İşte Çamlıca Camisi'nde son gelinen durum

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.