Adıyaman'da Acil Tıp Sempozyumu

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN'da, 2 gün sürecek olan 1'inci Acil Tıp Sempozyumu başladı.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, Profesör Doktor Yüksel Gökel, Başhekim Yardımcısı Doktor Hüseyin Şen, Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Burhan Dost, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Tunç, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hulusi Fırat, öğretim görevlisi İrfan Aydın, uzman doktor Mine Kayacı Yıldız, uzman ooktor Mehmet Kaan Poyraz ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyumda konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, sağlık hizmetleri sunumunda en öncelikli birimi acil olduğunu blirterek, sağlıkta dönüşüm noktasıyla değişen sağlık hizmetleri acil servislerde hem fiziki, hem de işleyişinde ciddi değişikler olduğunu söyledi.

Acil serviste konusunda uzman hekimlerin hizmet verdiğinin altını çizen Doğan, Acil servisler tiraj alanı gibi çalışırken bunun konusunda uzman hekimler tarafından hastaların değerlendirildiği tanı, ilk müdahale ve tedavilerin planlandığı içerisinde bulunan yoğum bakım ünitesi ve cerrahi müdahale alanların olduğu kompleks klinikleri haline dönmüştür. Acil servise başvuran ve getirilen çeşitliği yaş grupları hastalıkların dahili yada cerrahi yada travma kökenli olması yada bazen hastayla beraber hastanın öyküsünü verebilecek kimsenin olmaması bilinci kapalı hasta bir çok farklı durumlar hasta ve hastalıkların yönetmekte ciddi zorluklara sebep olmaktadır. Bu sebeple acil hekimliğinde konusunda uzman her branşın algoritmasına hakim tüm hastalıklara müdahale eden donanımlı hekimlere ihtiyaç doğmuştur dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise atandaşların sağlık hizmeti almak için polikliniğe değil de acile başvurmayı tercih ettiğini ve sempozyumda bu konu konuşulursa sağlık acısından insanların sağlık hizmeti alması daha hayırlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından Profesör Doktor Yüksel Gökel, sempozyuma katılanlara acil sağlık hizmeti hakkında bilgi verdi. Sempozyum, 2 gün sürecek.

