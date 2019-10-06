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Adıyaman’da amatör maçta kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 18:41 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Adıyaman’da amatör maçta kavga

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.
Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada yaşanan gerginlik taraftarlara sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımım taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman’da amatör maçta kavgaAdıyaman’da amatör maçta kavgaAdıyaman’da amatör maçta kavga

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