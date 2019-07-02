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Adıyaman’da anız yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, boş arazide çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Adıyaman’da anız yangını

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, boş arazide çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi’ndeki boş tarlada bulunan anızlar öğle saatlerinde tutuştu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren mahalle sakinleri, bir yandan da yangını söndürmek için kovalarla su taşımaya başladı. Kimi vatandaşlar ise alevlerin üzerine toprak attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

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Adıyaman’da anız yangınıAdıyaman’da anız yangınıAdıyaman’da anız yangınıAdıyaman’da anız yangını

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