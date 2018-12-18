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Adıyaman'da asayiş uygulamaları arttırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:16 | Son Güncelleme

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında kurulan uygulama noktaları ile asayiş uygulamaları arttırıldı.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında kurulan uygulama noktaları ile asayiş uygulamaları arttırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan araçlar didik didik aranırken uygulamada 750 araç araması yapıldı, 2 bin kişinin ise sorgulaması yapıldı. Yetkililer ise uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.

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