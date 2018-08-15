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Adıyaman'da askeri araca bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:04 | Son Güncelleme

Adıyaman'da bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü PKK mensuplarınca ateşe verildi - İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekibinin bulunduğu zırhlı aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir asker yaralandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK mensuplarınca askeri aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir uzman çavuş yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, merkeze bağlı Kaş köyü yakınlarındaki bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü mensuplarınca ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine hareket eden Jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araç, mermer ocağına yaklaştığı sırada bombalı saldırı düzenlendi.

Zırhlı aracın zarar gördüğü saldırıda bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Öte yandan, ateşe verilen şantiyede hasar oluştuğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri araç saldırı terör

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