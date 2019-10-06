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Adıyaman'da ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 23:34 | Son Güncelleme

Adıyaman'da ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı

Adıyaman'da bir binaya giren iki hırsızlık şüphelisi, kapı önlerindeki ayakkabıları çaldıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binaya giren A.D. ile M.R.B. kapı önlerindeki ayakkabıları çalmak istedi.

Site görevlisi durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri ayakkabıları çaldıkları esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, çalınan ayakkabıyı sahibine teslim etti.

Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin kullandıkları motosikletin ise trafikten men kaydının olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman hırsızlar polis

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