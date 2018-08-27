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Adıyaman'da aynı aileden 5 kişinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:55 | Son Güncelleme

Besni ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını, ağabeyini, yengesini ve iki yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını, ağabeyini, yengesini ve iki yeğenini öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyi Hicabi, babası Hamo, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda (2) ve Devran (3) A'yı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Salih A'nın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

Jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

22 Temmuz'da Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden zanlı Salih A. av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu babasını, ağabeyini, yengesini ve iki yeğenini öldürmüştü.

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