Adıyaman'da aynı aileden 5 kişinin öldürülmesi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını, ağabeyini, yengesini ve iki yeğenini öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyi Hicabi, babası Hamo, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda (2) ve Devran (3) A'yı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Salih A'nın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisi tamamlandı.
Jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
22 Temmuz'da Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden zanlı Salih A. av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu babasını, ağabeyini, yengesini ve iki yeğenini öldürmüştü.
ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!
Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt
İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!
Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu