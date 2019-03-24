HABER

Adıyaman’da aynı bölgede iki kaza: 21 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, aynı bölgede iki farklı kazada 21 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ferdi Altun idaresindeki 02 BB 720 plakalı minibüs ile Cengiz Akgün idaresindeki 55 NS 799 plakalı minibüs, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı mevkisinde çarpıştı.

Adıyaman’da, aynı bölgede iki farklı kazada 21 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ferdi Altun idaresindeki 02 BB 720 plakalı minibüs ile Cengiz Akgün idaresindeki 55 NS 799 plakalı minibüs, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı mevkisinde çarpıştı. Yaşanılan kazanın hemen yakınlarında bu defa Ali Tekyıldız idaresindeki 27 B 9872 plakalı otomobil ile Aziz Şimşek idaresindeki 44 S 531 plakalı minibüs çarpıştı. Aynı bölgede yaşanılan her iki kazada, sürücülerden Aziz Ş., Ferdi A., Cengiz A., Ali T. ile araçlarda bulunan Kemal Ü., Hanım T., Erdal Ö., Abdullah Nevzat F., Ali T., Murat Y., Mehmet Ö., Nebi S., Nebi A., Müslüm D., İsa H., Hamza S., Hasan P., Semih P., Ertuğrul M., Ali T. ve Hasan Basri T. olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı! Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!
Üç komando askerin şehit olduğu kaza, güvenlik kamerasındaÜç komando askerin şehit olduğu kaza, güvenlik kamerasında
Adıyaman'da iki ayrı kazada 20 kişi yaralandıAdıyaman'da iki ayrı kazada 20 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.