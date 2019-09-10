HABER

Adıyaman'da badem atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

Badem üretiminin her geçen yıl arttığı Adıyaman'daki badem bahçesi alanı 6 yılda 20 katına çıktı - Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan: - "Bugün itibarıyla 70 bin dekar alana ulaştık. Hedefimiz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin dekar badem alanına ulaşmak. Bu hedefe doğru çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da 2013 yılında 3 bin 500 dekar olan badem üretim alanı, son yıllarda uygulanan eylem planı sayesinde 70 bin dekar alana ulaştı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ilk badem hasadını yaptıklarını söyledi.

Adıyaman'da badem ağacı sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Alan, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 70 bin dekar alana ulaştık. Hedefimiz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin dekar badem alanına ulaşmak. Bu hedefe doğru çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl bademde 11 bin 700 ton rekolte elde ettik. Bu yıl geçen yıla göre daha düşük fakat bu yıl ilk defa verim aldığımız ağaçlarımız olduğu için o farkı kapatmaya çalışacağız. Yaklaşık 9 bin ton rekolte bekliyoruz."

- Badem üreticisine davet

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise Adıyaman'da tarımının geliştiğini belirtti.

Akyılmaz, "Gerek Adıyaman'ın bademde dünyada söz sahibi olması gerekse Adıyaman'daki üreticilerin badem üretmeye özendirilmesi, Adıyaman bademinin bir marka olarak küresel ölçekte pazarlanması ve dünyada Adıyaman bademinin tüketiminin artırılması konusunda birçok çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Bademin endüstriyel ürün olarak çeşitliliğini artırılması için de çalışmalarının devam ettiğini belirten Akyılmaz, şöyle konuştu:

"Girişimci ve yatırımcıların Adıyaman'da badem konusunda yatırımlar yapmasını öneriyorum. Biz de ajans olarak yatırım destek ve tanıtım çalışmalarımızda bölgemizde yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıları Adıyaman'a davet ediyoruz. Onların burada yapacakları yatırımlarda devletimiz adına gönüllü yatırım müşavirliği hizmeti verip, tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmaya çalışacağız. Çünkü burada ciddi potansiyel var. Badem katma değeri olan dünyada değerli bir ürün. Dolayısıyla Adıyaman'ın badem üretiminde rakiplerine karşı rekabet avantajının sağlanması için üretim altyapısının ve ürün çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir. Biz de kalkınma ajansı olarak bu misyonu üstlendik. Buradaki paydaşlarımızla yakın iş birliği yaparak bu misyonumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz."

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
16'ncı yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu16'ncı yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu
Sinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdıSinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman badem Burhan Akyılmaz hasat rekolte Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan üretim

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı çatışma!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silah sesleri!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olup her şeyi anlattı: İşkence, infaz...

On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

Büyük ikramiye 2'ye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.