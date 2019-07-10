Adıyaman'da, baraj kıyısında mozaik bulundu

Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da bulunan Atatürk Barajı kıyısında dalgaların aşındırdığı kayalık bölge tabanında milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait 4 metrekarelik mozaik bulundu.

Dişbudak köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı Gölü kıyısında balık avlayanlar, dalgaların vurduğu kıyıda oluşan aşınma sonrası kayalık alan tabanında ortaya mozaikler çıktığını fark edince durumu Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giderek inceleme yapan görevliler, mozaiğin Doğu Roma döneminden kalma olduğunu ve milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait olduğunu belirledi. Üzeri temizlenen ve 4 metrekare büyüklüğündeki mozaiğin dalgaların vurmasıyla zemindeki aşınma ile ortaya çıktığını anlatan Adıyaman Müzesi'nde görevli sanat tarihçisi Mustafa Çelik, "Dalgaların oluşturduğu dalgalanma sonucu burada mozaikli alan ortaya çıkmış. Vatandaşların bilgilendirmesinin ardından burada inceleme yaptık. Yaptığımız incelemeler sonucu boyutlarından anladığımız kadarıyla mozaikler milattan sonra 6'ıncı yüzyıla ait. Burayla ilgili tespitleri yaptık ve tescili için gerekli raporları hazırlayıp, mozaiği koruma altına aldık" dedi.

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