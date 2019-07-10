HABER

Adıyaman'da, baraj kıyısında mozaik bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da bulunan Atatürk Barajı kıyısında dalgaların aşındırdığı kayalık bölge tabanında milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait 4 metrekarelik mozaik bulundu.

Adıyaman'da, baraj kıyısında mozaik bulundu

Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da bulunan Atatürk Barajı kıyısında dalgaların aşındırdığı kayalık bölge tabanında milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait 4 metrekarelik mozaik bulundu.
Dişbudak köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı Gölü kıyısında balık avlayanlar, dalgaların vurduğu kıyıda oluşan aşınma sonrası kayalık alan tabanında ortaya mozaikler çıktığını fark edince durumu Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giderek inceleme yapan görevliler, mozaiğin Doğu Roma döneminden kalma olduğunu ve milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait olduğunu belirledi. Üzeri temizlenen ve 4 metrekare büyüklüğündeki mozaiğin dalgaların vurmasıyla zemindeki aşınma ile ortaya çıktığını anlatan Adıyaman Müzesi'nde görevli sanat tarihçisi Mustafa Çelik, "Dalgaların oluşturduğu dalgalanma sonucu burada mozaikli alan ortaya çıkmış. Vatandaşların bilgilendirmesinin ardından burada inceleme yaptık. Yaptığımız incelemeler sonucu boyutlarından anladığımız kadarıyla mozaikler milattan sonra 6'ıncı yüzyıla ait. Burayla ilgili tespitleri yaptık ve tescili için gerekli raporları hazırlayıp, mozaiği koruma altına aldık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da, baraj kıyısında mozaik bulunduAdıyaman'da, baraj kıyısında mozaik bulunduAdıyaman'da, baraj kıyısında mozaik bulunduAdıyaman'da, baraj kıyısında mozaik bulundu

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar kapladıİstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar kapladı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.