HABER

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:37 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada, İbrahim Ç.

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada, İbrahim Ç. yaralandı. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, kimin kullandığı bilinmeyen bıçakla İbrahim Ç. yaralandı. Kavgayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri, yaralı İbrahim Ç.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
TIR'a çarpan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandıTIR'a çarpan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandı
Bayrampaşa'da otomobil lokantaya daldı, ortalık savaş alanına döndüBayrampaşa'da otomobil lokantaya daldı, ortalık savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.