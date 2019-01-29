Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada, İbrahim Ç. yaralandı. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, kimin kullandığı bilinmeyen bıçakla İbrahim Ç. yaralandı. Kavgayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri, yaralı İbrahim Ç.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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