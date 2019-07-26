Adıyaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'daki bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan Dağ bıçakla, Ömer Çorak ise darbedilerek yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dağ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

