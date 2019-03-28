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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:18 | Son Güncelleme

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki kişiler, üzerinde bulundurdukları bıçak ve sopa ile Hüseyin İ, Umut A. ve Ferit A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Adıyaman iki grup kavga

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