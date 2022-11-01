Adıyaman’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Abdullah Ö., Uğur Ö., ve Mehmet Ö., aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanılan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga olayına karışan H.U. ile S.U.’yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

