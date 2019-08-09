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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Sercan SAKAR- Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Mestan köyünde sabah saatlerinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Eren Nevruz ve Hüseyin Durmuş yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Hüseyin Durmuş'un yakınları Baki ve Kemal Durmuş ile Ali Taymaz'ın da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eren Nevruz, yanında taşıdığı bıçakla Hüseyin, Baki ve Kemal Durmuş ile Ali Taymaz'ı bıçakladı, kendisi de bıçakla yaralandı. Yaralılar, köylülerin çağırdığı ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı.

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