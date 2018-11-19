Adıyaman'da bir genç, babasını sırtından bıçakladı.

Cumhuriyet Mahallesi 2590. Sokak'ta Mahmut T. (45) ile oğlu H.T. (15) arasında henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda H.T. babasını sırtından bıçakladı.

Yaralı baba, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babasını bıçaklayan H.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

