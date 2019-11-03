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Adıyaman'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:23 | Son Güncelleme

Adıyaman'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Adıyaman'da bir kişi, yol kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarmakaya köyünde yol kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri bu kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma tarafından yapılan çalışmada da cesedin Aziz Ök'e (49) ait olduğu tespit edildi.

Ök'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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