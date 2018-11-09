Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına tutuklama

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, farklı apartmanlardan çalınan 5 bisiklet ilgili gözaltına alınan R. Ö., tutuklandı.
Mimar Sinan ve Cumhuriyet mahallelerinde, apartmanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüpheli R.Ö.'yü çaldığı 5 bisikletle birlikte yakaladı. R.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan bisikletler ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var
Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden şok savunma
Trump çok tartışılan kararı onayladı
Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum