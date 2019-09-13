HABER

Adıyaman'da Bizans dönemine ait mozaik parçaları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

Adıyaman'da Bizans dönemine ait mozaik parçaları bulundu

Adıyaman'da Bizans dönemine ait iki parça mozaik bulundu.

Merkeze bağlı Bağpınar köyü yakınlarında yaşayan Ahmet Yılmaz, gezdiği sırada Atatürk Barajı kıyısında suların çekildiği alanda iki parça halinde mozaik buldu. Yılmaz, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışma sonrası iki mozaik parçasını Müze Müdürlüğüne götürdü. Mozaik parçalarının Bizans dönemi 6'ncı yüzyıla ait olduğu belirtildi.

Bulunan mozaik parçalarının Şanlıurfa Bölge Koruma Kuruluna gönderileceği öğrenildi.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
3onedata, iki yönetilebilir anahtar modelini piyasaya süreceğini duyurdu3onedata, iki yönetilebilir anahtar modelini piyasaya süreceğini duyurdu
SoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen provaSoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen prova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman bizans dönemi mozaik parçaları

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

HDP Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısını kınadı!

HDP'den hain saldırı sonrası açıklama!

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.